Premier League of Darts live bij RTL 7 en Videoland

Vanavond is bij RTL 7 de eerste ronde te zien van de Premier League Darts. De eerste rondes van het toernooi zijn deze hele week te zien bij RTL 7 en Videoland.

Premier League of Darts

Bij het PDC-toernooi de Premier League nemen de tien beste spelers het tegen elkaar op. Het gaat dit jaar om Michael van Gerwen, Nathan Aspinall, Glen Durrant Rob Cross, Jose de Sousa, Peter Wright, Jonny Clayton, Gerwyn Price, Gary Anderson en Dimitri van den Bergh.

Andere opzet

In verband met het coronavirus wordt het toernooi dit jaar op een andere manier gespeeld. De wedstrijden vinden achter gesloten deuren plaats in het Engelse Milton Keynes. In een week worden meerdere speelrondes gespeeld. Er wordt gespeeld van 5 tot en met 9 april, 19 tot en met 22 april, 5 tot en met 7 mei en 24 tot en met 28 mei.

RTL 7 en Videoland

Alle wedstrijden zijn te zien via RTL 7 en op Internet via Videoland. Alleen op donderdag 8 april, donderdag 6 mei en donderdag 26 mei wordt er uitgeweken naar RTL Z in verband met voetbal uit de Europa League op RTL 7.

Meer informatie op de website van RTL Darts.