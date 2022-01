Morgen, maandag 10 januari, vindt de beëdiging plaats van het Kabinet-Rutte IV. De beëdiging is live te volgen via de NOS op NPO 1, NPO Radio 1 en BVN.

Beëdiging

De beëdiging van het nieuwe kabinet, ten overstaan van Koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde, begint om 11.00 uur en is live te volgen op NPO 1. Mark Visser presenteert de televisie-uitzending; de duiding is in handen van Xander van der Wulp. De uitzending eindigt met de bekende fotosessie op het bordes. Op NPO Radio 1 wordt in de lopende programmering verslag gedaan van de ceremonie, die ook online rechtstreeks is te volgen via de app, NOS.nl en de sociale mediakanalen van de NOS.

Kennismaking

‘s Avonds volgt een nadere kennismaking met de bewindslieden. Het nieuwe kabinet telt, naast premier Rutte, negentien ministers en negen staatssecretarissen. Onder hen zijn relatief veel nieuwe gezichten. Op televisie praten presentatoren Ron Fresen en Saïda Maggé met minister-president Rutte (VVD) en de vice-premiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie). De overige ministers worden ondervraagd door de Haagse verslaggevers Albert Bos en Nynke de Zoeten. De nieuwe staatssecretarissen worden voorgesteld in videoportretten.

Op de radio is de presentatie in handen van Lara Rense en Xander van der Wulp. De ministers worden geïnterviewd door de Haagse verslaggevers Lars Geerts en Jorn Jonker. De uitzending begin om 20.30 uur op NPO 1 en is wereldwijd te zien via BVN en ook te volgen via NPO Radio 1.