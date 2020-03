Presentator Pieter Kuipers keert terug op Radio West

Vanaf zondag 22 maart is op Radio West het nieuwe programma ‘Muziek van alle Tijden’ te horen. Presentator Pieter Kuipers draait hierin op verzoek platen die luisteraars voor zichzelf of een ander aanvragen. Pieter is een oude bekende voor de vaste luisteraars van Radio West. Tot 2012 presenteerde hij het populaire programma ‘Het gesprek van de Dag’, waarbij luisteraars telefonisch op het nieuws konden reageren. ‘Muziek van alle Tijden’ is vanaf 22 maart elke zondagmorgen te beluisteren van 9.00-10.00 uur.

Verzoekplatenprogramma

Met de start van ‘Muziek van alle Tijden’ wordt de Radio West-traditie van een verzoekplatenprogramma op zondagmorgen voortgezet. Begin jaren ’90 presenteerde Arie (Jaap) Alleblas ‘Met Arie op Muzieksafari’ en de laatste jaren was Leen Huisman te horen met de ‘Ouwe Joekel’.

“Eer”

“Het is goed dat Radio West gehoor geeft aan de vele verzoeken van met name de oudere luisteraars om weer een verzoekplatenprogramma op zondagmorgen te programmeren. Het is voor mij een eer om in de voetsporen te treden van Arie en Leen. Ik hoop dan ook vele verzoekjes binnen te krijgen. Alles mag: van Willeke Alberti tot Marco Bakker en van Glenn Miller tot Elvis Presley.” zegt presentator Pieter Kuipers.

Pieter Kuipers

Kuipers presenteerde eerder programma’s bij Radio West. Vanaf 1994 stond zijn wekker steevast op ‘vroeg’, omdat hij het ochtendprogramma presenteerde. De meeste bekendheid verwierf Kuipers echter als presentator van ‘Het Gesprek van de Dag’, dat hij vanaf 2004 maar liefst acht jaar lang dagelijks maakte. Hierin werden luisteraars uitgenodigd om telefonisch hun visie op het nieuws van die dag te geven.