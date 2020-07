PRIDEtv: OUTtv tijdelijk gratis te zien bij Ziggo, KPN en T-Mobile

Negen dagen lang is PRIDEtv te volgen via OUTtv. Deze zender wordt door verschillende telecom providers, waaronder Ziggo en KPN, aangeboden aan heel Nederland.

PRIDEtv

Van 25 juli t/m 2 aug staat OUTtv volledig in het teken van PRIDEtv, het LIVE tv-kanaal van Pride Amsterdam & Salto. Bekijk 24/7 LIVE-talkshows, debat, interviews, achtergrondverhalen en de beste LHBTIQ+ films, series & documentaires.

Samenwerking

PRIDEtv is een unieke samenwerking tussen Pride Amsterdam, de Amsterdamse omroep SALTO, hét lifestyle kanaal OUTtv en de telecom providers VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile, Youfone en Tele2. “Hierdoor kan heel Nederland negen dagen lang – van 25 juli t/m 2 augustus – Pride TV ontvangen en dus zien wat Pride Amsterdam allemaal te bieden heeft. OUTtv, dat normaal gesproken niet in het basispakket zit, wordt namelijk door de telecomproviders tijdens Pride Amsterdam gratis ter beschikking gesteld.“, aldus het persbericht.

Kijken

De programma’s van Pride TV zijn tijdens de Pride-week gratis te bekijken via SALTO TV, via de website van Pride Amsterdam en via OUTtv. OUTtv is in Nederland te ontvangen via Ziggo kanaal 129, KPN kanaal 77, T-mobile kanaal 297, Youfone kanaal 303, CAIWAY 134, Telfort en XS4ALL beide kanaal 77 en Delta kanaal 365. Pride TV is overigens ook in België op de kabel te ontvangen via OUTtv en te ontvangen via de gratis Pride Amsterdam app, verkrijgbaar in de app-store.

