Prijs- en productwijzigingen bij Kabelnoord

Kabelnoord voert vanaf 1 april 2021 een aantal prijs- en productwijzigingen door. Sommige klanten gaan wat meer betalen en andere klanten weer wat minder. “Afhankelijk van jouw gekozen abonnementen ga je in sommige gevallen een beetje meer of juist minder betalen.”, aldus de aanbieder.

Wijzigingen

Vanaf 1 april 2021 kunnen klanten met een Internet Standaard abonnement, die problemen ervaren met hun WiFi, een gratis WiFi-extra basisset aanvragen. WiFi-extra is al gratis voor klanten met een Internet Compleet of Internet Maximaal abonnement.

Interactieve TV-ontvanger

Vanaf 1 april 2021 wordt een Interactieve TV-ontvanger bij een Televisie Standaard, Televisie Compleet of Televisie Maximaal abonnement niet meer automatisch meegeleverd. Daarom worden de abonnementsprijzen voor deze abonnementen verlaagd. Klanten die gebruik willen maken van een Interactieve TV-ontvanger kunnen deze huren voor € 2,50 per ontvanger per maand.

Meer mogelijkheden met een Televisie Standaard abonnement

Vanaf 1 april 2021 worden ‘Terugkijken’ en ‘Begin Gemist’ gratis onderdeel van het Televisie Standaard abonnement. Om gebruik te kunnen maken van deze opties heb je een Interactieve TV-ontvanger van Kabelnoord nodig. De prijs voor het ‘Opnemen-pakket’ daalt vanaf 1 april 2021 van € 5,- naar € 2,50 per maand.

