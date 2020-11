Ook Kabelnoord komt met product voor betere WiFi: WiFi-extra

Na grote aanbieders als KPN, Ziggo en T-Mobile komt ook Kabelnoord met een product om het WiFi-bereik in huis te verbeteren: WiFi-extra.

Betere WiFi

Aanbieders zijn steeds actiever bezig met het aanbieden van producten om het WiFi-bereik te verbeteren. Zo kwam KPN eerder al met SuperWifi, Ziggo met het product SmartWifi en T-Mobile met WiFi Plus.

Kabelnoord

Nu komt ook de kleinere aanbieder Kabelnoord met een product voor betere dekking van het WiFi-bereik in huis: WiFi-extra. Een WiFi-extra basisset bestaat uit twee WiFi-extra punten. “Eén daarvan wordt aangesloten op het modem en de andere wordt geplaatst in de ruimte waar je het WiFi-bereik wilt verbeteren.“, aldus de aanbieder.

Kosten

Het product WiFi-extra is gratis voor klanten bij de pakketten Internet Compleet of Maximaal abonnement. Andere klanten betalen voor het product WiFi-extra € 3,75 per maand. Een basisset bestaat uit twee Wifi-extenders. Extra Wifi-extenders kosten 2,50 euro per maand.

Meer informatie via de website van Kabelnoord.

