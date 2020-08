Na KPN en Ziggo komt ook T-Mobile met product voor betere WiFi

T-Mobile komt met een nieuw product waarmee klanten hun WiFi-netwerk thuis kunnen uitbreiden en versterken: WiFi Plus. Eerder al kwamen KPN en Ziggo met oplossingen om het WiFi-bereik in huis te verbeteren.

WiFi Plus

Klanten kunnen hun wifinetwerk eenvoudig zelf uitbreiden met één of meerdere wifipunten. Het nieuwe product is vanaf vandaag toe te voegen aan alle bestaande en nieuwe abonnementen voor vast internet, aldus de provider in een persbericht.

De eerste maand is gratis, daarna kost het 2,50 euro per wifipunt extra per maand. WiFi Plus biedt klanten flexibiliteit want het product is maandelijks opzegbaar. Er kunnen tot drie extra wifipunten worden toegevoegd aan het wifinetwerk bij de klant thuis.

Zyxel

Volgend website Tweakers.net gaat het om Zyxel WAP6807-versterkers die een snelheid van 300Mbit/s halen op een 2,4GHz-netwerk en 1700Mbit/s op 5Ghz. De apparaten zijn als repeater of access point in te stellen.

KPN

Concurrenten KPN en Ziggo kwamen eerder al met oplossingen om het WiFi-bereik te verbeteren. Bij KPN wordt dit product in de markt gezet onder de naam KPN SuperWifi.

Ziggo

Ziggo biedt diverse producten van TP Link aan om het WiFi-bereik te verbeteren. Deze producten kunnen zowel gehuurd als gekocht worden.

Meer informatie over WiFi Plus is te vinden op de website van T-Mobile.