Na KPN en T-Mobile komt ook Ziggo met product voor betere wifi

Na KPN en T-Mobile komt ook Ziggo met een product om betere wifi-dekking binnenshuis te creëren: SmartWifi.

SmartWifi

Na de introductie van SuperWifi van KPN en Wifi Plus van T-Mobile komt Ziggo met SmartWifi. “SmartWifi geeft klanten de best haalbare draadloze verbinding door automatisch naar het snelste wifi-punt over te schakelen. Ook kiest het systeem de beste frequentie en wordt de wifi naar gebruik verdeeld zonder dat de gebruiker zelf actie hoeft te ondernemen“, aldus Ziggo.

Twee pakketten

Klanten van Ziggo krijgen de keus uit twee SmartWifi-pakketten. De reguliere SmartWifi voorkomt het wegvallen van het signaal wanneer een klant binnenshuis beweegt. Zo verloopt wandelend videobellen en mailen een stuk makkelijker. Voor wifi in het hele huis is er een smart Wifibooster set verkrijgbaar bestaande uit 3 stuks. Deze TP Link Deco M4 set is voorzien van Wifi 5 technologie en kost 99,95.

Wifi 6

Ziggo biedt ook een SmartWifi-pakket dat gebruikmaakt van Wifi 6. Deze technologie heeft dezelfde voordelen, maar biedt daarnaast meer snelheid en capaciteit en een lagere latency. Dat vergroot het gemak waarmee de klant films streamt terwijl zijn huisgenoten zitten te gamen. Ook het aanzetten of programmeren van huishoudelijke apparaten die gebruikmaken van wifi, zoals de wasmachine of de deurbel, zal vloeiender verlopen. Ziggo-klanten kunnen upgraden naar Wifi 6 met een smart Wifibooster-startpakket met één Wifibooster; de TP Link Deco X20 voor 99,95 euro.

Meer informatie over SmartWifi vind je hier: https://www.ziggo.nl/smartwifi