De streamingdienst Prime Video kondigt Nederlandse bewerking aan van internationale hitserie Modern Love. De serie gaat deze winter in première op de streamingdienst van Amazon.

Modern Love

Modern Love toont uiteenlopende verhalen over liefde en relaties, waarbij iedere aflevering gebaseerd is op de populaire column uit The New York Times. Voor de Nederlandse Modern Love serie hebben toonaangevende regisseurs en schrijvers samengewerkt. De door hen gekozen columns vormen de basis voor deze hartverwarmende serie. De verhalen spelen zich allemaal af in Amsterdam, van het Centraal Station, de Amstel tot aan Amsterdam-Noord en Zuidoost.

Acteurs

De hoofdrollen worden gespeeld door o.a Fedja van Huêt, Jack Wouterse, Noortje Herlaar, Rifka Lodeizen, Eva van de Wijdeven, Arjan Ederveen, Hanna van Vliet, Yootha Wong-Loi-Sing, Hannah Hoekstra, Ricky Koole, Jonas Smulders, Werner Kolf en Romijn Conen

NL Film

Moderne Love wordt geproduceerd door NL Film met Sabine Brian als producent en Robert Alberdingk Thijm als showrunner. De afleveringen zijn geschreven door Robert Alberdingk Thijm, Roos Ouwehand, Maud Wiemeijer, Anne Barnhoorn, en Esther Duysker. De regisseurs zijn Mijke de Jong, Boudewijn Koole, Mischa Kamp, Mustafa Duygulu, en Norbert ter Hall.

LOL

Begin deze maand maakte Prime Video ook al de bekend dat er een Nederlandse versie komt van de Amazon Original LOL, Last One Laughing.

Meer informatie: http://primevideo.com/