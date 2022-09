Vandaag is de traditionele opening van het parlementaire jaar. Prinsjesdag is ook dit jaar uitgebreid te volgen bij de NOS via radio, televisie en Internet.

Opening parlementaire jaar

Prinsjesdag 2022 markeert niet alleen de traditionele opening van het parlementaire jaar, maar ook de eerste begroting van het kabinet-Rutte IV. Daarnaast zal voor het eerst ook prinses Amalia bij de ceremonie aanwezig zijn, is er na twee corona-jaren weer een rijtoer en wordt de troonrede voorgelezen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De NOS doet er op alle platformen verslag van. ’s Avonds is er op televisie nog een terugblik met hoogtepunten.

Televisie

In de rechtstreekse middaguitzending op tv wordt verslag gedaan van alle relevante gebeurtenissen. Vanwege de langdurige renovatie van het Binnenhof leest koning Willem-Alexander de Troonrede dit jaar voor in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, ooit bedoeld als stadspaleis voor de zwager van stadhouder Willem V. In de Glazen Koets rijdt dit jaar ook de Prinses van Oranje mee, die nu 18 is en daarmee staatsrechtelijk de eerste troonopvolger. Vandaar dat ook wordt teruggeblikt naar de eerste keer dat haar vader en grootmoeder Prinsjesdag bijwoonden. De presentatie vanuit Den Haag is in handen van Saïda Maggé; Malou Petter staat tussen het publiek.

Na de Troonrede en de rijtoer, die eindigt met de ‘balkonscène’ op paleis Noordeinde, is het de beurt aan minister van Financiën Sigrid Kaag, die met de Miljoenennota de begroting voor het komende jaar aanbiedt aan de Tweede Kamer. Presentator Rob Trip en politiek commentator Arjan Noorlander van Nieuwsuur peilen na afloop, vanuit de studio in Hilversum, de politie reacties. Politiek duider Xander van der Wulp praat met minister-president Mark Rutte en Haags verslaggever Marleen de Rooy heeft vice-premier Kaag en minister Karien van Gennip van Sociale Zaken voor de microfoon.

De uitzending begin rond 12.25 uur op NPO 1 en is ook te volgen via BVN.

Radio

Ook op NPO Radio 1 is Prinsjesdag rechtstreeks te volgen. Lara Billie Rense presenteert de uitzending en wordt geflankeerd door Haags verslaggever Wilco Boom. NOS Met het Oog op Morgen komt aan het eind van de dag met een uitgebreide nabeschouwing. Presentator Wilfried de Jong doet dat met een keur aan politieke gasten. De uitzending op NPO Radio 1 begint om 12.00 uur.

Online

Op NOS.nl en de NOS-app wordt een liveblog over Prinsjesdag bijgehouden. Met berichten en updates over zowel de ceremonie als de politieke gebeurtenissen. Ook video’s van de belangrijke momenten zijn te vinden op de site en in de app. Op Instagram worden de belangrijkste beeldmomenten van de dag gedeeld en live meekijken is mogelijk via NOS.nl, NOS Facebook en op het NOS YouTube-kanaal.

BNR Nieuwsradio

Ook BNR Nieuwsradio doet uitgebreid verslag van Prinsjesdag met een aangepaste programmering op de radiozender en een speciaal liveblog via de website van de radiozender.