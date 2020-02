PvdA in provincie Overijssel wil etherpiraten gedogen

De PvdA in de provincie Overijssel wil etherpiraten gaan gedogen. Anders zou er een stukje streekcultuur “de nek worden omgedraaid”. Dit bericht de regionale omroep RTV Oost op haar website.

Gedogen

PvdA-Statenlid Annemieke Wissink van de PvdA in de provincie Overijssel wil dat “fatsoenlijke” piraten geen torenhoge boetes meer krijgen maar eerder een symbolische boete. Het liefst zou het Statenlid zien dat de piraterij gedoogd wordt door Agentschap Telecom (AT). Agentschap Telecom ziet toe op het schoonhouden van de ether op piraterij.

Netjes gedragen

Volgens Wissink zijn er genoeg etherpiraten die zich wel netjes gedragen en geen andere radiozenders storen. Wissink zou graag zien dat het agentschap coulanter omgaat met de piraten die zich netjes gedragen.

Geen coulance

Agentschap Telecom voelt hier helemaal niets voor: “Dan kun je nog zo’n vriendelijke piraat zijn; hun zenders kunnen het signaal voor nooddiensten of vliegverkeer verstoren.”,aldus woordvoerder Dirk Emans van Agentschap Telecom tegenover de regionale omroep. Daarnaast zit de ether bomvol volgens Emans en is de kans dat er door piraterij storing ontstaat derhalve groot. “Bovendien is het internet toch juist een prima alternatief voor de piraten? Zo kunnen zij de cultuur in leven houden. Erg vreemd dat een politica dan vraagt om te gedogen.”,aldus Emans.

Onlangs heeft Agentschap Telecom nog aangegeven dat de boetes voor piraterij weer verder omhoog gaan.