Sinds vandaag is Q Music Foute Uur te beluisteren in de digitale ether (DAB+). De radiozender is te horen via het nieuwe landelijke DAB+-netwerk op kanaal 9C.

Foute Uur

Q Music Foute Uur is al enige jaren als non-stop radiozender te beluisteren op Internet en als radioprogramma op Q Music zelf. Per vandaag is de radiozender ook te beluisteren in de digitale ether.

Non Stop

De radiozender maakt gebruik van capaciteit die tot op heden in gebruik was bij de themazender Q Music Non Stop. Deze radiozender blijft te beluisteren via de digitale ether via kanaal 11C.

Qmusic is via de digitale ether nu actief met de radiozenders Foute Uur, Top 40 en Non Stop