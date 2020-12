Q Music XMAS weer verder als Qmusic Non-Stop Maximum Hits

Sinds vandaag heeft de tijdelijke kerstzender Q Music XMAS haar uitzendingen weer gestaakt. Via de FM en DAB+ in de Randstad is nu weer Qmusic Non-Stop Maximum Hits te horen.

Kerst

Via de etherfrequenties van Qmusic Non-Stop Maximum Hits was sinds half november tijdelijk de kerstzender Qmusic XMAS te horen. Nu de Kerstdagen voorbij zijn heeft ook Qmusic XMAS haar uitzendingen weer gestopt en heeft Qmusic Non-Stop Maximum Hits de uitzendingen weer hervat.

Luisteren

De radiozender is in de Randstad te horen via FM en/of DAB+ en wereldwijd via Internet.

Kerstmuziek

Voor kerstmuziek is er op de website van Qmusic nog wel de themazender Qmusic Christmas te horen. Ook concurrent Sky Radio is nog actief met een kerstzender op Internet.