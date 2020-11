Qmusic Non-Stop Maximum Hits wordt non-stop kerstzender

Qmusic Non-Stop Maximum Hits, dat in de Randstad uitzendt via FM en DAB+, is tijdelijk omgetoverd tot Q Music XMAS.

Non-stop kerstzender

Verschillende nieuwssites melden dat Nederland door de coronacrisis eerder in kerststemming verkeert dan normaal. Om die reden besluit Radio Limburg 97FM BV, de eigenaar van het randstad kanaal Qmusic Non-Stop Maximum Hits, zijn zender tijdelijk om te dopen tot een non-stop kerstzender met alleen maar kerstmuziek. “Vanaf vandaag tot en met kerst is het ‘Jingle Bells’, ‘White Christmas’ en ‘All I Want For Christmas Is You’ wat de klok slaat“, aldus de radiozender in een persbericht.

“Wat meer licht in donkere dagen”

Michael Bartelet, eigenaar van Radio Limburg 97FM BV, het bedrijf achter de radiozender: “Met een non-stop kerstzender hopen we de luisteraars in de randstad wat meer licht te geven nu de dagen donkerder worden. Nu we het tijdens de coronacrisis thuis gezelliger moeten maken, hebben we gemerkt dat hier behoefte aan is!”

Luisteren

Qmusic Non-Stop Maximum Hits is in de Randstad te beluisteren via diverse FM-frequenties en DAB+.

Sky Radio

Ook Sky Radio heeft een radiozender die non-stop kerstmuziek uitzendt. De radiozender is in heel Nederland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.