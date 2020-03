Qmusic gaat in de Randstad van start met Qmusic Non-stop Maximum Hits

Qmusic komt in samenwerking met Radio Limburg B.V. in de Randstad met een regionaal themakanaal. Het kanaal heet ‘Qmusic Non-stop Maximum Hits’. Dit heeft Qmusic in een persbericht bekend gemaakt.

Veiling

Begin februari werd bekend dat Radio LimburgĀ B.V. met een winnend bod van 365.000 euro het voormalige frequentiepakket van Fresh FM heeft verkregen. Radio Limburg 97FM B.V. mag tot 1 september 2022 uitzenden via 10 FM-frequenties in de Randstad en in de digitale ether via DAB+. Het is nu duidelijk welke radiozender op het kavel te horen zal zijn: Qmusic Non-stop Maximum Hits

“Extra frequentie”

Programmadirecteur Dave Minneboo laat weten: “Met deze extra frequentie bieden we naast onze landelijke zender lokaal een extra non-stopkanaal met maximum hits. We bekrachtigen zo onze claim op hitmuziek en het vormt een mooie aanvulling op ons landelijke en digitale aanbod.”

Proefdraaien

De afgelopen week werd om warm te draaien elke dag een andere artiest uit het dekkingsgebied in het zonnetje gezet. Na Maximum Hazes, Maximum Maan, Maximum Kensington, Maximum Kris Kross Amsterdam en vandaag: Maximum Armin, wordt het nu een hitstation voor iedereen, met iedere dag Maximum Hits.

Luisteren

Qmusic Non-stop Maximum Hits is te horen op in Amsterdam: 95.7 FM, Den Haag: 95.6 FM, Rijnland: 95.9 FM en Utrecht: 103.4 FM. Hier komen nog een aantal frequenties bij. Daarnaast is de radiozender te horen via DAB+ op kanaal 8A in de Randstad.