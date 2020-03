Uitzendingen via regionale frequentiepakket in Randstad van start

Sinds vandaag zijn de eerste uitzendingen gestart van het regionale frequentiepakket B05 in de Randstad.

Veiling

Begin februari werd bekend dat Radio Limburg 97FM B.V. met een winnend bod van 365.000 euro het voormalige frequentiepakket van Fresh FM heeft verkregen. Radio Limburg 97FM B.V. mag tot 1 september 2022 uitzenden via 10 FM-frequenties in de Randstad en in de digitale ether via DAB+.

Randstad

Kavel B05 bevat een aantal etherfrequenties in de Randstad en is in het verleden in gebruik geweest door Fresh FM. Fresh FM moest in september 2017 haar uitzendingen staken aangezien Agentschap Telecom de vergunning voor de radiozender niet verlengde.

Start

Sinds vandaag, dinsdag 3 maart, zijn er via een aantal FM-frequenties in de Randstad weer uitzendingen te horen van een nieuwe radiozender. Het is nog steeds niet bekend welke radiozender te horen zal zijn via het kavel. Radio Limburg 97FM B.V is in Limburg actief met de radiozender Qmusic Limburg.

Steunzenders

Inmiddels wordt er uitgezonden via FM-frequenties in onder andere Amsterdam (95.7 MHz), Den Haag (95.6 MHz), Alphen aan den Rijn (95.9 MHz) en Utrecht (103.4 MHz). Daarnaast zijn er uitzendingen gestart via DAB+ in de Randstad op kanaal 8A.