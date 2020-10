Sinds vrijdagavond is de themazender Sky Radio Christmas weer te horen via DAB+. De radiozender vervangt tijdelijk Sky Radio Hits in de digitale ether.

Iets later dan normaal

Normaal wordt Sky Radio Hits al per 1 oktober vervangen door het kerststation van Sky Radio maar dit jaar is de omschakeling pas op 16 oktober uitgevoerd. Medio december wordt Sky Radio zelf ook omgetoverd tot non-stop kerstzender. De verwachting is dat dan Sky Radio Christmas weer verdwijnt uit de digitale ether en weer wordt vervangen door themazender Hits.

Luisteren

Luisteren naar Sky Radio Christmas kan in heel Nederland via de digitale ether op kanaal 11C. De radiozender is te vinden op het kanaal waar normaal Sky Radio Hits is te horen. De zender heeft de naam Sky Radio Xmas meegekregen.

Internet

De themazender is het gehele jaar te horen via Internet en de app van de radiozender op de smartphone of tablet.

