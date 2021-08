Qmusic neemt nieuwe studio en vormgeving in gebruik

Qmusic heeft vandaag een nieuwe radiostudio in gebruik genomen. Ook de vormgeving van de radiozender is vernieuwd. Ook heeft Domien Verschuuren een nieuw contract getekend bij de commerciƫle radiozender.

Nieuwe studio en nieuwe jingles

Strakker en meer van nu: de studio van Qmusic heeft een metamorfose ondergaan. Ook de jingles zijn vernieuwd. “De nieuwe sound is muzikaler en energieker en sluit nog beter aan bij het positieve gevoel dat Qmusic de luisteraars wil geven. De slogan blijft hetzelfde: “Q sounds better with you“, aldus de radiozender in een persbericht.

Nieuw contract Domien Verschuuren

Domien Verschuuren heeft een nieuw contract getekend bij Qmusic. Hij zal ook de komende drie jaar te horen zijn in de middag bij de radiozender. Domien Verschuuren: “Er was voor mij geen enkele twijfel om voor drie nieuwe jaren Q-middagshow en Top 40 te tekenen. Ik voel me hier als een vis in het water en kijk er enorm naar uit om ook de komende jaren samen met Anton en de luisteraars van Qmusic de werkdag af te sluiten en de avond in te luiden!”

Sociale media: