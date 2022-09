Lars Boele, Edwin Noorlander en Cain Slobbe zijn vanaf deze week vast onderdeel van de weekendprogrammering bij Qmusic. Vanaf 9 september zijn ze elk weekend met hun eigen show te horen bij de grootste radiozender van Nederland. Met de eerdere aankondiging van de nieuwe danceprogrammering met onder andere Kris Kross Amsterdam is hiermee het weekend compleet.

Lars Boele

Lars Boele luidt de zaterdag- en zondagavond in van 18:00 tot 21:00 uur, met op de zaterdag het welkbekende Foute Uur (18:00 – 19:00 uur). In 2014 maakte hij zijn landelijke debuut bij Qmusic, waar hij bijna twee jaar te horen was. Vanaf 2017 presenteerde Boele de ochtendshow van 100%NL. Sinds de zomer van 2019 is hij al veel te horen geweest op Qmusic als invaller en vanaf 10 september vaste prik op de zaterdag- en zondagavond.

Edwin Noorlander

De zondagavond wordt de vaste plek van Edwin Noorlander. Sinds de zomer van 2021 springt hij al regelmatig in bij verschillende shows op Qmusic. Vanaf 11 september is hij met zijn eigen show elke zondagavond te horen van 21:00 tot 24:00 uur.

Cain Slobbe

Een nieuw gezicht is de 19-jarige Cain Slobbe. Hij won de laatste editie van het Q-College, het interne opleidingstraject van Qmusic waar zowel Marieke Elsinga als Kai Merckx en Joost Swinkels ooit zijn gestart. Cain is vanaf 9 september elke vrijdagnacht te horen van 00:00 tot 02:00 uur.

“Liefde voor het maken van radio”

Roland Snoeijer, programmadirecteur Qmusic: “De een krijgt zijn eerste eigen show, de andere twee zitten al jaren in het vak, met alle drie een liefde voor het maken van radio. Lars en Edwin hebben in de afgelopen jaren bewezen enorm goede radiomakers te zijn en Cain is een aanstormend talent waar we nog veel van zullen horen. Met deze dj’s is het weekend weer op volle sterkte!”

Nieuwe zaterdagavondprogrammering

Eerder presenteerde Qmusic hun compleet vernieuwde zaterdagavondprogrammering. Zo zijn vanaf 10 september Kris Kross Amsterdam en Lost Frequencies te horen op de zaterdagnacht. Kris Kross Amsterdam, dat de afgelopen jaren de Top 40 wist te veroveren, krijgt hun eerste eigen programma op Qmusic. Ook Felix De Laet, beter bekend als de internationale top-dj Lost Frequencies krijgt zijn eigen show en is van 01:00 tot 02:00 uur te horen.