Qmusic sluit het jaar 2020 af met ‘120 Uur Fout’

Qmusic sluit het jaar 2020 af door 120 keer ‘Het Foute Uur’ uit te zenden tot 2021 onder de noemer. ‘120 Uur Fout’. De radiozender start hier mee op zondag 27 december.

‘Hele dikke punt’

“Achter 2020 moeten we maar eens een hele dikke punt gaan zetten. En dat doen we dan maar zo leuk mogelijk, dus direct na Kerst gaan we aftellen. Aftellen naar het einde van dit ^$^%$- jaar… En hoe beter kunnen we dat beter doen dan met het Foute Uur?! Daarom van zondag 27 december tot en met de jaarwisseling hoor je 120x het Foute Uur“, aldus de radiozender.

120 Uur Fout

Komende nacht trapt de radiozender ‘120 Uur Fout’ af en tot en met 31 december staat alles in het teken van het Foute Uur bij Qmusic. “Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en voor iedereen die aan het werk is of juist lekker vakantie heeft. En natuurlijk kun je, net als tijdens het Foute Uur,

in de Q-app steeds stemmen op twee foute keuzes“, aldus de radiozender. Meer informatie op de website van Qmusic.

Luisteren kan via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.