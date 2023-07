Maandag 31 juli start de nieuwe editie van het radiospel Het Geluid op Qmusic. Nieuw dit jaar is dat luisteraars nú al kunnen raden wat Het Geluid is en hun antwoord in De Kluis kunnen stoppen.

De Kluis

Qmusic-dj Kai Merckx heeft deze digitale kluis vandaag geopend en hij gaat over 24 uur weer dicht. Nadat Het Geluid geraden is, gaat de kluis opnieuw open en degenen met een goed antwoord verdelen samen €2.500.

Sinds 2007

Net als voorgaande jaren begint het spel, maandag 31 juli, met een startbedrag van €2.500 en wordt Het Geluid per fout antwoord €100 meer waard. Iedere werkdag tussen 7.00 uur ’s ochtends en 7.00 uur ’s avonds mag elk uur een luisteraar een poging wagen om te raden wat Het Geluid is. Het Geluid wordt al sinds 2007 gespeeld op Qmusic en het betreft altijd een handeling, zoals ‘het vastklikken van een lipje van een fotolijstje’, ‘het uitklappen van een gevarendriehoek’, of ‘een telefoon in het beschermhoesje klikken’.

De SuperRonde

Ook de SuperRonde is weer terug bij deze editie. Tijdens de SuperRonde krijgt de luisteraar een verdubbelaar. Die verdubbelaar houdt in dat de luisteraar mag kiezen: óf twee pogingen om Het Geluid te raden óf twee keer zoveel prijzengeld als het antwoord goed is. Wanneer de SuperRonde wordt gespeeld is een verrassing.

