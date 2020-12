Qmusic zeer tevreden over de nieuwe luistercijfers

Qmusic is zeer tevreden over de nieuwe luistercijfers die de radiozender behaalde tijdens de meting over de periode oktober-november 2020.

Koploper

Qmusic verzilvert in de laatste luistercijfers die dit bijzondere jaar naar buiten komen voor het eerst het marktleiderschap in de brede doelgroep 10+. De zender scoort een marktaandeel van 11,8%. Dit is een stijging van maar liefst 24% ten opzichte van vorig jaar. Het weekbereik is 2,9 miljoen luisteraars, ten opzichte van 2,4 miljoen voor NPO Radio 2. Nooit eerder bereikte Q zo veel mensen.

Magische grens

In de belangrijke doelgroep 20-49 jaar overstijgt het marktaandeel zelfs de magische grens van 20%, namelijk 20,5%. Dit is al 20 jaar geen enkele radiozender meer gelukt. Het betekent een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar, aldus de radiozender in een persbericht.

“Verbijsterd”

Dave Minneboo, programmadirecteur Qmusic, laat weten in een persbericht: “Elke maand zijn we opnieuw verbijsterd door de prachtige scores. Het marktleiderschap in de brede doelgroep 10+ hadden we nog niet voor mogelijk gehouden! Het is een gek jaar en we vinden het heel fijn dat we met onze positieve radio 2,9 miljoen luisteraars per week een goed gevoel kunnen geven. En dat zij dat weten te waarderen. In de doelgroep 20-49 jaar zijn we zelfs 25% groter dan de nummer twee.”