Luistercijfers: Qmusic neemt koppositie over van NPO Radio 2

In de luisterperiode oktober-november behaalden zowel NPO Radio 2 als Qmusic een marktaandeel van 11,8 procent. Het weekbereik van Qmusic was in deze periode echter hoger dan dat van NPO Radio 2. Dit blijkt uit de luistercijfers over de periode oktober-november van het Nationaal Luister Onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO)

Top 3

Na Qmusic en NPO Radio 2 met beide een marktaandeel van 11,8 procent volgt Radio met een marktaandeel van 9,9 procent (+0,1 procent). Radio 538 is terug te vinden op de vierde positie met een marktaandeel van 9,7 procent (-0,1 procent).

Stijgers

In deze meetperiode lieten de radiozenders Sky Radio (+0,2 procent), NPO Radio 5 (+0,9 procent), classicnl (+0,2 procent) en KINK (+0,2 procent) een stijging noteren.

NPO 3FM

NPO 3FM zag in de vorige meetperiode haar marktaandeel stijgen met 0,2 procent maar moet in deze luisterperiode weer marktaandeel inleveren: -0,2 procent waarmee de radiozender een marktaandeel

van 2,2 procent behaald.

Rapportage

De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.343 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 38 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 32 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 10 minuten (vorige periode: 4 uur en 3 minuten).

De rapportage over de meetperiode november-december wordt 19 januari aanstaande gepubliceerd. Luistercijfers over vorige meetperioden vind je hier.

Alle cijfers op een rij (Bron Stichting NLO)