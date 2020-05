Zowel Radio 10 (Talpa) als Qmusic zijn tevreden over de luistercijfers over de meetperiode maart-april 2020. Dit berichten beide radiozenders in hun persberichten.

Luistercijfers

Zowel Radio 10 als Qmusic zien in de meetperiode maart-april hun marktaandeel stijgen zo blijft uit de luistercijfers van het Nationaal LuisterOnderzoek (NLO) die vandaag zijn bekend gemaakt.

Radio 10 : “Grootste commerciële zender van Nederland”

Radio 10 is nu de grootste commerciële zender van Nederland in zowel haar kerndoelgroep als in de doelgroep 10+ in de meetperiode maart-april ’20, aldus de radiozender in een persbericht. Met een marktaandeel van 14,1% in haar belangrijkste doelgroep (30-59 jaar) laat de zender met de grootste hits aller tijden een stijging zien van 12% ten opzichte van dezelfde meetperiode vorig jaar. Ook in de doelgroep 10+ is Radio 10 al 5 meetperiodes op rij de grootste commerciële zender van Nederland. Dit blijkt uit de meest recente luistercijfers van NLO/GfK.

“Trots”

Roland Snoeijer, Radio Director Radio 10: “Zoveel mogelijk luisteraars blij maken met onze programma’s, dat is waar we het allemaal voor doen. We zijn ontzettend trots dat we zowel in 10+ als in de kerndoelgroep de nummer twee zijn van Nederland. Hieruit blijkt ook in tijden van crisis de kracht van de ’80’s Top 810′ die we onlangs hebben uitgezonden. Het is mooi om te zien dat onze luisteraars dit zo waarderen.”

Qmusic marktleider in doelgroep 20-49 jaar

Qmusic doet in deze meetperiode ook goede zaken. Qmusic marktleider in de belangrijke doelgroep 20 – 49 jaar. Het marktaandeel is 16,4%, wat ruim een procentpunt meer is dan de nummer twee.

“Hard gewerkt”

Programmadirecteur Dave Minneboo laat weten: “Ik ben ontzettend trots dat we onszelf marktleider mogen noemen. We hebben er de afgelopen tijd hard naartoe gewerkt, met een sterke programmering en met acties die dicht staan bij wie we zijn. De luisteraar staat bij alles wat we doen centraal, al sinds de oprichting in 2005. Dat we nu marktleider zijn, zet die filosofie kracht bij met de beste resultaten die we ons kunnen wensen.”