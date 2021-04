Radio 10 lanceert nieuwe merkcampagne

Radio 10 lanceert een nieuwe merkcampagne waarin de ’10’ van Radio 10 centraal staat.

‘Herkenbare 10’

“De ‘1’ uit het logo vormt samen met alledaagse momenten en ronde voorwerpen de herkenbare ‘10’. In de nieuwe tv-commercial zien we de ‘10’ ontstaan in de ochtend, op de werkplek, een zonnig terras en op de pier van Scheveningen”, aldus de radiozender van Talpa in een persbericht.

In de online, print en outdoor uitingen staan de dj’s van Radio 10 centraal, waarbij zij het getal vormen met een herkenbaar voorwerp. Zo vormt Gerard Ekdom het 10-icoon met een wekker. Tegelijk met de introductie van de nieuwe campagne wordt een vernieuwende en verfrissende huisstijl van het radiostation gelanceerd.

“Volle kracht”

Caroline Will, Brand Director Radio: “We willen Radio 10 met deze nieuwe in zijn volle kracht laten zien. Of je er nu mee opstaat, tijdens het werk of onderweg, de nieuwe campagne laat zien dat wij als zender perfect in het dagelijkse leven van de luisteraar passen. Het positieve imago willen wij daarmee verder versterken.”

Meer informatie via de website van de radiozender.

Video: