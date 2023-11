Vanaf vandaag, zaterdag 25 november, is de 19e editie van de Top 4000 te beluisteren op Radio 10.

Samenstelling

De lijst is helemaal samengesteld door de luisteraars van Radio 10. “Van Queen tot Bruno Mars en Abba tot The Weeknd: alles komt voorbij“, aldus de radiozender. De lijst is tot en met vrijdag 22 december te beluisteren tussen 6.00 en 19.00 uur. Daarna worden de nummers van de Top 4000 die op die dag gedraaid zijn herhaald. De gehele lijst vind je hier.

Luisteren

Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Op de website van de radiozender is ook de themazender Top 4000 te beluisteren waar het gehele jaar de nummers uit de Top 4000 zijn te beluisteren.

