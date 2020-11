Radio 10 zendt vuurwerk uit tijdens komende jaarwisseling

Radio 10 gaat tijdens de komende jaarwisseling een half uur lang het geluid van vuurwerk uitzenden. Dit bericht de radiozender in een persbericht.

Alternatief

“Een jaarwisseling zonder vuurwerk; het zou dit jaar wel eens realiteit kunnen worden nu het kabinet plannen heeft voor een algeheel vuurwerkverbod. Radio 10 komt daarom met een alternatief. Het radiostation zendt tijdens de jaarwisseling van 00.00 tot 00.30 uur vuurwerk uit om het echte gevoel en het bijbehorende geluid van ‘Oud en Nieuw’ toch te kunnen ervaren“, aldus de radiozender.

Oudejaarsprogrammering

Het half uur durende vuurwerk tijdens de jaarwisseling is onderdeel van de oudejaarsprogrammering van Radio 10. Op de laatste dag van het jaar én de eerste uren van het nieuwe jaar zendt het radiostation van 20.00 tot 03.00 uur de ‘Happy New Year’s Party’ uit met non-stop de grootste hits aller tijden.

Luisteren

Het non-stop vuurwerk is op 1 januari 2021 van 00.00 tot 00.30 uur te horen bij Radio 10. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.