Radio 121 is begonnen met testuitzendingen via het Internet. Binnenkort zal de radiozender ook te beluisteren zijn via de digitale ether (DAB+) in delen van Nederland.

Radio 121

Radio 121 gaat in februari officieel van start en zendt wereldwijd uit via Internet en in delen van Nederland via DAB+. De radiozender gaat zich richten op 40-plussers en wil het “oude radiogevoel” weer laten herleven.

Eddy Willemsen

Muzikant en oud TROS presentator Eddy Willemsen is een van de initiatiefnemers van Radio 121. De komst van het station betekent de wederopstanding van het gelijknamige station dat hij in de jaren 90 opzette en dat uitzond via de kabel. Door veranderende regelgeving moest het station toen het veld ruimen. Na 25 jaar is Radio 121 in een nieuw jasje gestoken.

Eddy Willemsen maakte al jaren geen radio meer en hield zich uitsluitend bezig met muziek maken. Maar hij liet zich door vriend en oud TROS-Paradise collega (Curacao) Niels Goudriaan overhalen om de radio-draad weer op te pakken. “Ik had mijn handen vol aan mijn muziek en was niet op zoek naar nog een uitdaging, maar Niels zijn enthousiasme werkte aanstekelijk”, aldus Willemsen.

Oude naam voor nieuwe radiozender

De oude naam Radio 121 was volgens Willemsen bijna een vanzelfsprekendheid. “Het jinglepakket lag er nog en hoefde alleen maar opgepoetst te worden. En ik had voor mijn gevoel nog wat recht te zetten omdat ik de klus in 1996 niet kon afmaken.”

Format

De radiozender richt zich op 40 plussers. Met veel muziek uit de 80 en 90er jaren en hier en daar een 70er of recente hit uit de laatste jaren. “Ook nieuwe muziek gaan we niet uit de weg, maar wel alleen de platen waarvan wij denken dat de 40 plussers die kan waarderen”, aldus de radiozender in een persbericht.

In de avonduren en weekenden gaat 121 ook licht informatieve programma’s uitzenden en zullen meerdere corryfeen uit de omroepwereld aanschuiven om een programma te maken. Daarnaast komt er volgens Eddy Willemsen veel ruimte voor live optredens in de studio.

Luisteren

Radio 121 zendt vanaf februari 24 uur per dag uit via internet en DAB+. De radiozender is via DAB+ te beluisteren in grote delen van de Randstad en Noord-Brabant. De uitzendingen via Internet zijn al te beluisteren via deze link. Meer informatie via de website van de radiozender.