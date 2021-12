Tot en met 24 december staat Radio 538 in het teken van Missie 538. De radiozender zit zich komende week in voor twaalf goede doelen.

Eerste missie

Vandaag gaat de eerste missie van Radio 538 van start. Tijdens Missie 538 komt de radiozender in actie voor onder andere twee nieuwe Ronald McDonald Huiskamers in ziekenhuizen, bussen voor het Nationaal Ouderenfonds en een kraamafdeling voor gedumpte kittens. Zodra er genoeg geld is opgehaald voor de eerste missie, is de missie volbracht en start er een nieuwe voor het volgende goede doel dat de hulp van Radio 538 en de luisteraars hard nodig heeft.

Doneren

Luisteraars kunnen meestrijden door te doneren in ruil voor muziek, maar ook door een eigen actie te starten en de opbrengst daarvan te doneren of een bestaande actie van een ander te steunen met een donatie. Daarnaast opent de radiozender een veiling waar onder andere bekende vrienden van het station unieke producten en ervaringen aanbieden waar luisteraars op kunnen bieden. Er komt een aangepaste programmering, de dj’s dagen zichzelf en gasten uit in challenges, er zijn aangrijpende reportages te horen en dj’s gaan het land in op zoek naar bijzondere verhalen.

Het evenement kan gevolgd worden via Radio 538 en TV 538. TV 538 is vanwege Missie 538 bij diverse aanbieders te zien in het digitale basispakket.

Meer informatie via deze website.