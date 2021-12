Missie 538 van Radio 538 heeft geld opgehaald voor twaalf goede doelen. De actie werd vanmiddag afgesloten met het overhandigen van de cheques aan de goede doelen. In totaal werd bijna 1 miljoen euro opgehaald.

Missie 538

In de week voor kerst haalden de dj’s van Radio 538 samen met luisteraars en vrienden van het station geld op voor 12 goede doelen. Elk goed doel had een eigen concrete missie, die om de beurt werden uitgelicht op Radio 538. “Zo kregen alle goede doelen de aandacht die ze verdienen in deze lastige tijd.“, aldus Talpa in een persbericht. Zojuist kregen alle goede doelen hun cheque uitgereikt in de 538-studio.

24 uur per dag

Missie 538 begon precies een week geleden op vrijdag 17 december en sindsdien is er 24 uur per dag actie gevoerd. Van de 8-jarige Koen die koekjes bakte tot een geveild privé-concert van Tino Martin; heel Nederland zette zich in en streed mee voor Missie 538. BN’ers en artiesten zoals Dave en Dries Roelvink, K3, DI-RECT, Rolf Sanchez, Edwin Evers, Nina Warink en Bas Smit kwamen langs in de 538-studio om mee te doen aan de actie, steun te betuigen of op te treden en op de valreep werden alle 12 missies op vrijdagmiddag gehaald.

