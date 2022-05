Radio 538 komt vanaf maandag met een aangepaste programmering in de ochtenduren. Iedere werkdag is vanaf 9.00 uur het programma ’90’s @ 9:00′ te beluisteren. “Eén uur lang de beste 90’s hits om de werkdag mee te beginnen”, aldus Radio 538 in een persbericht.

‘De 538 Ochtend’

Het muzikale uurtje is onderdeel van ‘De 538 Ochtend’ met dj’s Wietze de Jager en Klaas van der Eerden. Wietze de Jager: “Als kind van de 90’s weet ik hoeveel goede muziek er gemaakt is dat decennium. Of je nou in de file staat, in je eerste meeting op kantoor zit of een muurtje staat te metselen: je begint je werkdag optimaal met één uur lang 90’s throwbacks!”

Chris de Deluxe

Elke vrijdagochtend zet dj Chris Deluxe van 09.00 uur tot 09.30 uur de 538-studio op z’n kop met ‘De Wake-Up Call met Chris Deluxe’ waarin hij hits in de mix gooit. Ook deze mix staat vanaf nu in het teken van 90’s.