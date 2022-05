Radio 538 heeft een wijziging doorgevoerd in haar aanbod aan themazenders in de digitale ether (DAB+).

538 NON STOP

Sinds vandaag is de themazender 538 NON STOP te horen via DAB+. De zender vervangt 538 TOP 50 die vanaf nu alleen via Internet is te beluisteren. Het themakanaal is landelijk te horen via kanaal 11C / 220.352 MHz.

538 CLASSICS

Sinds dit weekeinde zijn ook de uitzendingen de themazender 538 CLASSICS te horen via de digitale ether. De radiozender zendt de grootste hits van 30 jaar Radio 538 uit. Deze zender is te ontvangen via het nieuwe landelijke DAB+-netwerk op kanaal 9C (206.352 MHz). Dit netwerk is sinds vrijdagavond te beluisteren in grote delen van Nederland en biedt een aantal nieuwe radiozenders. Meer informatie over dit netwerk vind je hier.