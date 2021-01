Vanaf 1 februari is er elke werkdag een nieuw programma te beluisteren op Radio Continu: Continu in Bedrijf. Presentator van het programma is Jan Procee.

“Mooie verhalen en muziek op de werkvloer”

Jan Procee over het nieuwe programma: “Ik hoor graag hoe de ondernemers en werknemers vol trots vertellen over het ontstaan van hun bedrijf, hun gedrevenheid en ben altijd erg benieuwd naar de mooie verhalen en de muziek op de werkvloer, want werken moet tenslotte ook een feestje zijn!”.

Luisteren

Continu in Bedrijf is vanaf maandag 1 februari 2021 iedere werkdag te beluisteren tussen 12.00 en 14.00 uur. De radiozender is te beluisteren in delen van Nederland via FM en/of DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via de website van de radiozender.