Radio Continu voert aanpassingen in FM-netwerk door

Radio Continu voert per vandaag, 26 maart 2020, een aantal wijzigingen in haar FM-netwerk in Noord-Oost Nederland door.

Nieuwe frequentie

Luisteraars van de radiozender in Zuid-Oost Drenthe of Zuid-Oost Groningen moeten vanaf vandaag op een nieuwe frequentie afstemmen: 92.3 MHz in plaats van 92.6 MHz.

Deze wijziging heeft betrekking op de volgende plaatsen: Emmen, Emmer-Compascuum, Nieuw-Weerdinge, Ter Apel, Ter Apelkanaal, Sellingen, De Maten, Zandberg, Roswinkel, Musselkanaal, Barger-Compascuum, Valthermond, Valthe, Odoorn, Klijndijk, Tweede Exloërmond, Zwartemeer, Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Nieuw-Dordrecht, Erica, Dalen, Coevorden, Barger-Oosterveen, Dalerveen, Wachtum, Holsloot, Erm, Sleen, Noord-Sleen, Aalden, Wezup, Weedinge en Exloo.

“De wijziging gaat in in de loop van de ochtend van 26 maart aanstaande. De verhuiswerkzaamheden duren naar verwachting de gehele dag, dus pas aan het begin van de avond zal het signaal via de FM 92,3 optimaal zijn.“, aldus de radiozender.

Nieuwe steunzender

Gelijktijdig met deze frequentiewisseling neemt Radio Continu ook een nieuwe steunzender in gebruik. De zender gaat uitzenden vanuit Eext op 92.6 MHz. “Hierdoor zal het ontvangst in de omgeving Gieten, Gieterveen, Nooitgedacht, Grolloo, Gasselternijveen(schemond), Gasselte, Rolde, Anloo, Annen, Schoonloo, Drouwen, Borger, Buinen, Nieuw-Buinen en Stadskanaal sterk verbeteren.“, aldus de radiozender.

Storing opgelost

“Bovengenoemde wijzigingen zijn in nauw overleg met het Agentschap Telecom en onze operator Broadcast Partners tot stand gekomen en lossen diverse storingsklachten (ook in Duitsland) hopelijk grotendeels op.”, aldus de radiozender.

Luisteren

Meer informatie op de website van de radiozender. De luistermogelijkheden via de overige FM-frequenties in Nederland blijven ongewijzigd. Daarnaast is de radiozender in grote delen van Nederland te ontvangen via DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

