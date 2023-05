Radio Excellent is sinds kort ook te beluisteren in de regio Amstelveen, Haarlemmermeer en Ouder Amstel via de digitale ether (DAB+).

Lokale omroep

Radio Excellent was tot 2011 de lokale omroep van Ouder Amstel. Sinds enige tijd is de radiozender in grote delen van de Randstad via DAB+ te beluisteren als commerciële radiozender. Sinds kort is de radiozender ook weer te horen in de regio Ouder Amstel via DAB+.

“Groter publiek”

“Met de terugkeer op DAB+ de nieuwe standaard voor FM kunnen we een groter publiek bereiken en zorgen we ervoor dat onze uitzendingen altijd en overal te beluisteren zijn. We zijn er trots op dat we nu niet alleen in Ouder Amstel en omgeving te horen zijn, maar ook in de rest van de Randstad“, aldus de radiozender in een persbericht.

