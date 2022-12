Radiozender Radio JND komt dit jaar weer in actie voor de kinderen van de Voedselbanken in Noord-Brabant. De radiozender staat met haar Radio JND Pakjeshuis van 15 december tot en met 18 december op de Parade in Den Bosch.

Actie

Tijdens deze actie wordt er 4 dagen lang non-stop radio gemaakt om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de wensen van de kinderen van de voedselbanken. “Opnieuw gaan we samen met luisteraars, sponsoren en partners in actie komen voor de kinderen van de voedselbanken in Brabant“, aldus de radiozender. In Brabant wonen ruim 20.000 kinderen in armoede en voor deze kinderen is een gezellige dag weg, bezoek aan een pretpark, dierentuin of het vieren van een verjaardag niet mogelijk. “Wij vinden dat oneerlijk en daarom is het tijd voor actie”, aldus de radiozender.

Luisteren en kijken

Luisteren kan via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet. Kijken naar het evenement kan via de website van de radiozender. Meer informatie via deze website.

