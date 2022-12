Radio 538 heeft tijdens Missie 538 samen met luisteraars, bedrijven en vrienden van het station €4.278.466 ingezameld voor het Prinses Máxima Centrum. Het bedrag is bestemd voor de realisatie van clean rooms, waarin afweercellen van kinderen worden geprogrammeerd om kanker aan te vallen. Met de opbrengst van Missie 538 kunnen in ieder geval drie clean rooms worden gerealiseerd en wordt een bijdrage geleverd aan de vierde.

Acties

Nederland heeft zich tijdens Missie 538 vijf dagen lang massaal ingezet voor kinderen met kanker. Zo werden er in totaal bijna duizend acties vanuit het hele land opgestart. Ook werden er in ruil voor donaties, klein of groot, massaal platen aangevraagd.

“Diepe indruk”

Prof. dr. Rob Pieters, lid van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie: “Deze actieweek van Radio 538 voor het Máxima heeft diepe indruk op mij gemaakt. Het is hartverwarmend om mensen uit het hele land betrokken te zien bij Missie 538. Iedereen in ons centrum, zowel ouders en kinderen als medewerkers, is enorm geraakt door de steun en trots op dit prachtige bedrag. De opbrengst draagt bij aan de bouw van clean rooms, waar we celtherapie kunnen maken. Sommige kinderen met leukemie komen hier al voor in aanmerking. Met ons verdere onderzoek gaan we er hard aan werken om deze nieuwe behandeling ook voor kinderen met andere vormen van kanker te ontwikkelen.”

Het is het derde jaar dat Radio 538 zich in de dagen voor kerst inzet voor het goede doel. In 2020 maakte de zender zich hard voor De Voedselbank en in 2021 voor twaalf verschillende doelen, waar het Prinses Máxima Centrum er één van was.

