Tot en met vrijdag 23 december is Missie 538 te horen op Radio 538 met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Derde editie

Het is het derde jaar op rij dat Radio 538 zich in de dagen voor kerst inzet voor het goede doel. In 2020 maakte de zender zich hard voor De Voedselbank en in 2021 voor twaalf verschillende doelen, waar het Prinses Máxima Centrum er één van was.

Missie 538

Tot en met vrijdag 23 december staat Radio 538 volledig in het teken van Missie 538 en wordt de programmering aangepast. Luisteraars bepalen in ruil voor een donatie welke muziek de zender draait en ook dit jaar krijgt het live op de radio veilen een prominente rol. Onder andere bekende vrienden van het station en toonaangevende bedrijven bieden unieke ervaringen en producten aan waar luisteraars ‘live’ op kunnen bieden.

Eigen acties

Ook kunnen luisteraars, bedrijven en andere organisaties hun eigen actie starten en de opbrengst daarvan doneren, een actie van een ander steunen of een losse donatie doen. De dj’s zetten zich samen met luisteraars dag en nacht in om zoveel mogelijk geld op te halen. Daarvoor dagen ze zichzelf en gasten uit, verleggen ze grenzen, gaan ze het land in op zoek naar bijzondere verhalen en maken zij aangrijpende reportages.

Kijken en luisteren

De actie is te volgen via Radio 538 en haar sociale media. Daarnaast staat ook TV 538 geheel in het teken van de actie. Deze zender is bij diverse aanbieders tijdelijk opgenomen in het digitale basispakket en te vinden op kanaal 538. Meer informatie via deze website.