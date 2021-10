De lokale omroep Radio Lelystad is al een maand niet te beluisteren in de ether. De radiozender hoopt op termijn weer terug te keren op de FM.

Geen stroom

Eind september kreeg Radio Lelystad te maken met het plots uitvallen van de FM-zender. “We zijn de dupe geworden van het stroomloos maken van het gebouw aan de Zuiderwagenplein 2, waar onze zender stond. Liander heeft in opdracht de stroomkabel doorgezaagd en het gehele gebouw spanningsloos gezet. De eigenaar van het pand ontkent dat hij de opdrachtgever is. Wie dan wel opdracht gegeven heeft, blijft een raadsel, mede doordat Liander geen mededelingen doet hierover.”, aldus stationsmanager Jan Staphorst op de website van de omroep.

Extra subsidie

Om terug te keren in de ether heeft de lokale omroep extra subsidie nodig om de FM-zender te verhuizen “Dat vraagt een flinke eenmalige en een aanzienlijke jaarlijkse investering. Dat geld is er niet en is als extra subsidie aangevraagd bij de gemeente Lelystad. Radio Lelystad heeft nu eerst een financiële borging nodig van de gemeente voor men opdracht kan geven voor de installatie van de FM-zender. Het is nu wachten op een ‘go’”, aldus Staphorst. De zender zal dan worden opgesteld op de zendmast van Cellnex in Lelystad.

DAB+

Ondanks dat er in de regio Lelystad een lokaal DAB+-netwerk in de lucht is voor digitale radio via de ether is de lokale omroep Radio Lelystad daarop niet te ontvangen. De radiozender is wel te beluisteren via de digitale radiopakketten van KPN en Ziggo en Internet.