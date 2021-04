Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag omgedoopt tot Radio Freedom

Radio Rijnmond is op woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag, voor één keer omgedoopt tot Radio Freedom. “We vieren de vrijheid en doen dat met een 10 uur durende live uitzending vanaf hét icoon van Rotterdam: de Euromast“, aldus de regionale omroep.

Programma’s

Van 13:00 uur tot 23:00 uur gaan onze presentatoren Ruud de Boer, Reint Jan Potze en Erik Lemmers het gesprek aan met bekende en onbekende regiogenoten. Zo komen Sabrina Starke, Davina Michelle en Tino Martin op bezoek, Sander de Kramer zal de uitzending vanuit Spanje opvrolijken, Jordy Dijkshoorn schuift aan en Diederik Gommers is ook van de partij.

“Feestelijk alternatief”

Hoofdredacteur Alex Beishuizen van Rijnmond is opgetogen over de samenwerking: “Ik ben blij dat we met Radio Rijnmond een feestelijk alternatief voor het Bevrijdingsfestival kunnen bieden en ook nog eens vanaf zo’n mooie plek. Uiteraard gaat er niets boven een echt festival, dus wat ons betreft blijft Radio Freedom een eenmalig, maar onvergetelijk evenement.”

Kijken en luisteren

Radio Freedom is niet alleen te horen, maar ook te zien: “we gaan eveneens 10 uur lang live op TV Rijnmond en via een stream op de website van de omroep “. Radio Rijnmond is in Zuid-Holland te beluisteren via FM en/of DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via de website van de regionale omroep.