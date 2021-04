Radio Veronica in het teken van de Legends Top 250

De komende week zal Radio Veronica in het teken staan van de Legends Top 250.

Legends Top 250

In de Legends Top 250 is van maandag 19 april tot en met 23 april muziek te horen van artiesten en bands “die een onuitwisbare voetafdruk hebben achtergelaten in de muziekgeschiedenis”. Luisteraars kunnen tot en met vandaag, zondag 18 april, stemmen op hun favoriete artiesten. De lijst is elke werkdag vanaf 09:00 uur tot 19:00 uur te beluisteren.

Van 50 naar 250

De afgelopen jaren zond Radio Veronica al een Legends Top 50 uit, de lijst is nu uitgebreid naar 250 nummers. Als “opwarmertje” voor de lijst draaien Dennis Ruyer en Tim Klijn vandaag, zondag 18 april, vanaf 18 uur hun favoriete legends.

Luisteren

De radiozender is in heel Nederland te beluisteren via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via de website van de radiozender.