Radio Veronica komt met podcast rond Top 1000 Allertijden

Radio Veronica introduceert een podcast die aansluit bij haar eindejaarshitlijst, de Top 1000 Allertijden.

Levensverhaal

In de ‘Top 1000 Allertijden Legends’ podcast nemen Veronica-dj’s Dennis Ruyer en Tim Klijn luisteraars mee in het levensverhaal van legendarische artiesten en hun grootste hits.

Podcast

In de podcast duiken de dj’s Dennis Ruyer en Tim Klijn in de levens en muziek van onder anderen Queen, Prince, David Bowie, Fleetwood Mac, The Rolling Stones en Guns N’ Roses. De ‘Top 1000 Allertijden Legends’ podcasts worden in het weekend van 7 & 8 en 14 & 15 november uitgezonden op Radio Veronica en zijn direct na de uitzending ook te beluisteren via JUKE.

Top 1000 Allertijden

Het einde van het jaar is in zicht en daarmee komt ook de Top 1000 Allertijden op Radio Veronica steeds dichterbij. De 2020-editie is van maandag 16 november tot en met vrijdag 27

november te horen. Luisteraars kunnen momenteel stemmen op hun all time favourites en bepalen daarmee de 51e editie van de lijst. Stemmen kan nog tot en met vrijdag 13 november via

radioveronica.nl, de Veronica-app en JUKE.

