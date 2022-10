Op vrijdag 7 oktober om stipt 08:28u vertrekt vanaf station Hilversum een wel heel bijzondere trein: de Veronica Express.

Muzikale reis

Onder het motto WE.LOVE.MUSIC neemt Radio Veronica luisteraars uit heel Nederland mee op een muzikale reis. De trein is omgebouwd tot eenmalige studio van waaruit live radio wordt gemaakt, met muzikanten en luisteraars die op verschillende stations opstappen. De trein doet de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht aan en pikt onderweg verschillende artiesten op, waaronder Danny Vera en Camiel Meiresonne van Son Mieux.

Muzikale vrijplaats

Het idee van de Veronica Express is gebaseerd op de beroemde Festival Express: een trein – met aan boord artiesten als Janis Joplin, Grateful Dead en The Band – die in 1970 door Canada trok van concert naar concert. De reis mondde uit in een grote jamsessie en precies dat is wat de Veronica Express hoopt neer te zetten: reizend langs verschillende steden in Nederland, worden artiesten opgepikt die zo de kans krijgen muziek te maken met elkaar. De trein, ingericht op het faciliteren van zowel live optredens als live radio, wordt zo omgetoverd tot een ware muzikale vrijplaats. Ook aan luisteraars wordt gedacht: via een speciale zenderactie maken zij komende week kans op treintickets voor deze bijzondere reis.

Soundz Live

Aan het eind van de dag arriveren alle treinreizigers in de Radio Veronica studio in Hilversum, waar radio dj Frank van der Lende hen met open armen ontvangt in zijn show Soundz Live. Van der Lende is die dag voor het eerst te horen op Radio Veronica en staat bekend om zijn liefde voor livemuziek. Tijdens een extra lange, vier uur durende uitzending zullen de artiesten uit de Veronica Express hun muziek ten gehore brengen tijdens verschillende live sessies.

Route en line-up

De eerste editie van de Veronica Express verwelkomt Danny Vera, Brian Dunne, Son Mieux, Sophia Kruithof, Mell & Vintage Future, Certain Animals, Voltage en Savine aan boord. Vertrekkend vanuit Hilversum pikt de trein onderweg muzikanten en luisteraars op in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Goes, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Arnhem.

Meer informatie en aanmelden via deze website.