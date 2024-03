Radio Veronica gaat vanaf vandaag, maandag 18 maart, twee weken lang terug naar de jaren ’90 van de vorige eeuw. Tot en met 29 maart zendt het radiostation de Top 1000 van de ’90s uit.

Trip down memory lane

Het was de tijd van grunge en eurodance en van de opvallende dansmoves zoals die van MC Hammer en de Macarena. De trip down memory lane op de radio wordt mogelijk gemaakt door de stemlijstjes van luisteraars die de Top 1000 hebben samengesteld. Met duizend nummers is het ook direct de langste ’90s-lijst van de Nederlandse radio.

Queen

Queen is de hofleverancier van de Top 1000 van de ’90s. De Britse band staat maar liefst 12 keer in de lijst, op voet gevolgd door Bryan Adams en Michael Jackson die allebei 11 noteringen te pakken hebben.

90s Prijzenkast

In de ochtendshow zijn tijdens de Top 1000 typische nineties gadgets te winnen. Bij het spel ‘Nineties of nie’ kunnen luisteraars aangeven of een nummer uit de jaren ’90 komt of niet. Daarmee zijn prijzen te winnen als een Gameboy, een Super Soaker en een Playboy uit 1996 met Pamela Anderson. Verder staat de ’90s prijzenkast vol met items als een complete Flippo-map, de dvd-collectie van Friends, een Furbie, een Super Ninentendo, een Discman en een videoband van Bassie & Adriaan.

De lijst

De Radio Veronica Top 1000 van de ’90s is iedere werkdag van 09:00 tot 18:00 uur te horen. De lijst is te volgen via de website van de radiozender en de top 90 blijft nog geheim tot de finaledag op 29 maart. Luisteren kan via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet.