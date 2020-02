Radio Veronica zoekt meest legendarische radioshow

Radio Veronica gaat de komende periode op zoek naar de meest legendarische radioshow uit de Nederlandse geschiedenis.

60 jaar geleden

Op 17 mei is het precies zestig jaar geleden dat de eerste officiële uitzending van Radio Veronica te horen was. Het was de start van de commerciële radio én de grondlegging van de radio zoals hedendaags nog te horen. Om het bestaan van de zender te vieren gaat Veronica samen met haar luisteraars op zoek naar de meest legendarische radioshow die in het collectieve geheugen van de luisteraars zit. Zij kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen via radioveronica.nl. Het populairste programma wordt op de verjaardag van Veronica, 17 mei, verrast met een award.

Op zoek

Radio Veronica gaat vanaf vandaag samen met haar luisteraars op zoek naar het meest legendarische radioprogramma van de zender. Luisteraars kunnen tot en met zondag 22 maart hun stem uitbrengen, waarna op 17 mei bekendgemaakt wordt welke show het populairst is. Luisteraars kunnen bijvoorbeeld kiezen uit iconische programma’s als ‘Bart & de Zwart’, ‘Countdown Café’, ‘Curry & van Inkel’, ‘Evers in het Wild’ en ‘Jensen in de Ochtend’, maar ook op programma’s die momenteel te horen zijn op de zender.

Top 60

Op vrijdag 22 mei viert Radio Veronica haar zestigjarige bestaan. Die dag zullen tussen 10.00 uur en 18.00 uur bekende Veronica-dj’s van toen en nu samen radio maken en een Veronica Top 60 presenteren. Deze lijst met zestig nummers, die het karakter van Veronica laten horen, wordt de komende tijd samengesteld door legendarische dj’s uit zestig jaar Veronica.

De komende periode maakt Radio Veronica meer bekend over andere activiteiten rondom het zestigjarig bestaan.