RADIONL neemt laatste FM-frequentie Radio 8FM over

RADIONL is vanaf 1 januari 2020 weer te horen in de regio Cuijk via de FM. De radiozender neemt de FM-frequentie over van Radio 8FM.

8FM

Radio 8FM heeft sinds 1 december van dit jaar een groot deel van haar FM-frequenties overgedaan aan Radio 10 Brabant. De radiozender is sindsdien alleen nog via de FM te horen in de regio Cuijk/Uden/Mill/Boxmeer via 95.3 MHz en via DAB+.

RADIONL

Vanaf 1 januari komt ook aan de verspreiding van het signaal van 8FM in de regio Cuijk een einde. RADIONL neemt de FM-frequentie over van de radiozender. Ook de DAB+-capaciteit in Noord-Brabant en Limburg zal overgaan RADIONL.

Het is niet de eerste keer dat RADIONL in deze regio via de 95.3 MHz is te horen. Tot eind september 2016 zond de radiozender ook uit via dit kavel. De radiozender kon toen niet voldoen aan de kavelvoorwaarden rond de regiogerichtheid. Via een veiling ging het kavel naar TiDa B.V. die het programma 8FM uitzendt: tot 1 januari 2020 want dan neemt RADIONL het kavel weer over.