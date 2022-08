Radioportal RADIONED biedt sinds kort ook een app voor de smartwatch van Apple: De Apple Watch.

RADIONED

De app RADIONED is begonnen als app op de Iphone van Apple maar inmiddels ook te gebruiken op de Apple TV, iPad, Apple Carplay en Android-devices. Ook is de app beschikbaar via de website Radioned.nl Via RADIONED kunnen eenvoudig bijna 1000 radiozenders worden beluisterd in diverse genres. Het gaat vooral om radiozenders uit Nederland maar er zijn ook radiozenders te vinden uit België en het Caribisch deel van het Koninkrijkrijk.

Apple Watch

Sinds kort is de app te vinden ook te vinden via de smartwatch van Apple: De Apple Watch. De app bevindt zich echter nog in een testfase. “Vanaf een komende update in oktober 2022 van radioNED+ kunnen ook favorieten en eigen radiostations beluisterd worden. De volledige functionaliteit is tijdelijk beschikbaar (ongeacht je wel/geen aankoop of abonnement)“, aldus de makers van de app.

