De Vlaamse publieke omroep VRT heeft haar apps VRT NWS en VRT MAX geschikt gemaakt voor gebruik met Apple CarPlay en Android Auto.

“Toegankelijker”

“Met de lancering van onze car apps maken we al onze sterke VRT-audiocontent nog makkelijker toegankelijk in de wagen. Een nieuwe service dus, voor onze luisteraars“, zegt Ruth Degraeve, manager VRT MAX en Digitale Bestemmingen.

Functies

De app van VRT NWS biedt onder meer fragmenten aan uit duidingsprogramma’s zoals “De ochtend” of “De wereld vandaag”. Je kunt er ook luisteren aan de VRT NWS-podcasts, zoals “Het kwartier” en het meest recente recente (regio)nieuws. Ook alle digitale radiostreams van VRT vind je op deze app. De app van VRT MAX biedt dan weer 175 podcastreeksen aan en ook alle digitale radiostreams van VRT. Via “Mijn lijst” kun je als automobilist op voorhand je persoonlijke luisterroute uitstippelen.

Veilig navigeren

Om gebruik te kunnen maken van de service moet de boordcomputer van je auto compatibel zijn met Apple CarPlay of Android Auto. Via eenvoudige lijsten kun je dan op een veilige manier doorheen de apps navigeren.

Groot aanbod

Naast de gewone radiozenders, Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM en Klara, kun je via die weg ook luisteren naar alle VRT-zenders op DAB+, inclusief Klara Continuo, MNM Hits, Radio2 Bene Bene en De Tijdloze. Per zender bieden de car apps nog meer exclusieve streams aan, zoals Radio 1 Classics, Radio2 Unwind, StuBru Vuurland en MNM Throwback. In totaal gaat het om 24 digitale radiostreams.

Meer informatie via de website van VRT.