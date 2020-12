Radiozender Antenne Domstad breidt uit met DAB+ en middengolf

Radiozender Antenne Domstad uit Utrecht is sinds kort in delen van Nederland te beluisteren via DAB+ en de middengolf.

Uitbreiding

Antenne Domstad uit Utrecht is al enige tijd actief als online radiozender. Daarnaast heeft de radiozender in het verleden kort uitgezonden op middengolffrequentie 1584 kHz. Op de radiozender zijn programma’s te horen van onder andere Gio Goose, Gerhard Klaasen en Dave Donkervoort.

DAB+

Sinds kort is de radiozender ook in de regio Almere en Amsterdam via DAB+ te ontvangen. De radiozender maakt hiervoor gebruik van vergunningen voor lokale DAB+-kanalen.

Middengolf

Sinds deze week is de radiozender ook weer via de middengolf te ontvangen. In de regio Utrecht is de radiozender te beluisteren via 1179 kHz. Voor de uitzendingen wordt er samengewerkt met Radio Paradijs (1467 kHz). Beide middengolfzenders zenden nu uit vanaf dezelfde zendmast.

Wereldwijd is Antenne Domstad te beluisteren via Internet. Meer informatie via: https://antennedomstad.nl/

