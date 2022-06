De evenementenzender Roparunradio is dit weekeinde via FM, DAB+ en Internet te horen om de verrichtingen in de Roparun te volgen. De route van 31e editie van de Roparun is in verband met coronabeperkingen aangepast.

Aangepaste route

De Roparun is een non-stop estafetteloop die normaal plaatsvindt tijdens Pinksteren plaats vanuit Parijs en Hamburg en eindigt in Rotterdam maar vanwege de destijds geldende coronabeperkingen start het evenement dit jaar in Twente en is de finish in Rotterdam.

230 teams

Deze keer maken circa 230 teams zich op voor een editie door Nederland. Op zaterdag 4 juni vertrekken de deelnemende teams vanuit Twente om, in estafettevorm, ruim vijfhonderd kilometer af te leggen en op maandag 6 juni te finishen op de Coolsingel in Rotterdam. Daarmee halen de teams geld op dat via Stichting Roparun wordt ingezet voor de ondersteunende zorg voor mensen met kanker.

Radiozender

Roparunradio doet 72 uur live verslag van de 31e Roparun. Veel verslaggevers zijn het hele weekend onderweg om de deelnemers op de voet te volgen. In de studio in Barendrecht komen interessante gasten langs om te praten over de goede doelen die de Roparun ondersteunt.

Roparunradio start op vrijdag 3 juni om 19.00 uur en gaat non-stop door tot maandag 6 juni 20.00 uur. De radio-uitzendingen volg je via de website van de Roparun, tal van radiozenders maar ook landelijk via DAB+ (kanaal 7D / MTVNL). Alle luistermogelijkheden vind je hier.

Televisie

Op het startterrein, op de route en op de finish maakt het televisieteam van Roparun live-uitzendingen over de teams en de goede doelen. In de reizende studio, die meegaat de route op, houden de presentatoren je op de hoogte over de Roparun. De verslaggevers onderweg interviewen deelnemers en vrijwilligers. De televisie start op zaterdag 4 juni om 10.00 uur tot 22.00 uur op zondag 5 juni van 8.00 uur tot 22.00 uur. Op maandag 6 juni van 8.00 uur tot ongeveer 19.00 uur.

De televisieuitzendingen volg je naast de website van de Roparun ook via ZuidWest TV, RTV Rijnstreek en ATOS TV en op maandag via TV Rijnmond van 14.00 tot 17.00 uur.